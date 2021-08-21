الزمالك على بعد فوز من اللقب والأهلي يتمسك بالأمل



وتمسك غريمه التقليدي الأهلي بالأمل الصعب بتفوقه على ضيفه المصري 4-2، ضمن منافسات المرحلة 32، قبل مرحلتين من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الأهلي، لتكون الفرصة سانحة أمامه لحسم اللقب في المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي، ويحرم الأهلي من الحفاظ على لقبه.



تقدم سيراميكا عن طريق أحمد محسن (41) وعادل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (45+1) قبل أن يسجل أحمد السيد "زيزو" هدف الفوز للضيوف (60 من ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد).



في المباراة الأخرى، سجل للأهلي صلاح محسن (9)، طاهر محمد طاهر (36)، حسين الشحات (45+2) والبديل محمود عبد المنعم "كهربا" (80)، فيما سجل للمصري عمر كمال عبد الواحد (29) وأحمد رفعت (41 من ركلة جزاء).



