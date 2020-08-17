الاهلي يهزم أسوان بثلاثية ويبتعد في الصدارة

وبكر الأهلي بالتسجيل عبر الانغولي جيرالدو داكوستا (9 )، وأضاف البديلان وليد سليمان الثاني (83) والسنغالي اليو بادجي الثالث (90+4).

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن مطارده المباشر وغريمه التقليدي الزمالك الذي يحل ضيفاً على إف سي مصر الثلاثاء، فيما تجمد رصيد اسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وان كانت البداية للأهلي بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكر سجله جيرالدو مستغلاً عرضية محمد مجدي "أفشه" حولها برأسه على يمين مسعد عوض.

وتخلي لاعبو أسوان عن حذرهم الدفاعي بعد الهدف، وبادلوا الاهلي الهجمات، واضاع مصطفى البدري فرصة التعادل بعدما اخترق دفاع الاهلي وانفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد الكرة لكنها ارتدت من القائم الايسر (17).

وواصل لاعبو اسوان ضغطهم الهجومي وانقذ الشناوي مرماه من تسديدة خادعة لمحمد طارق ابو العز (36)، ورد "افشه" بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر للحارس مسعد عوض (45).

ووضح الفارق البدني والفني لصالح لاعبي الاهلي مع مرور الوقت، وان عابهم البطء الشديد في انهاء الهجمات على مرمى اسوان الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة لم تكتمل.

ونجح البديل وليد سليمان من هجمة منظمة في إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها على يمين مسعد عوض (83).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عزز البديل بادجي فوز الأهلي بهدف ثالث بتسديدة قوية على يمين مسعد عوض.

واقتنص المقاولون العرب ثلاث نقاط مهمة بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه الانتاج الحربي الى فوز 2-1 بملعب المقاولون العرب في القاهرة.

وتقدم الانتاج الحربي عن طريق باسم مرسي (11)، وأدرك محمد سالم التعادل (33)، قبل أن يسجل البديل عبدالله ياسين هدف الفوز لأصحاب الارض (53).

وصعد المقاولون العرب الى المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بيراميدز الذي تعادل مع ضيفه طلائع الجيش 2-2 الأحد، فيما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وحسم التعادل السلبي مواجهة انبي مع ضيفه سموحة على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

ورفع انبي رصيده الى 26 نقطة في المركز السابع، وسموحة الى 27 نقطة في المركز السادس.