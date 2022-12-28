وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بانتظار باقي مباريات هذه المرحلة هذه الأمسية.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علماً أنه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي.

وفي مباراة ثانية، تعادل تروا وضيفه نانت سلباً.

وحقق موناكو فوزاً مثيراً على مضيفه أوكسير 3-2.

وسجل كل من وسام بن يدر (45 من ركلة جزاء) واليافع إلياس بن صغير (58 و85) أهداف موناكو فيما دوّن السنغالي مباي نيانغ (30 من ركلة جزاء) ويوسف فوفانا، لاعب موناكو، خطأ في مرماه (68) هدفي أصحاب الأرض.

