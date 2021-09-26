وبدا رين في طريقه لحسم النقاط الثلاث بفوز أول للموسم خارج قواعده بعدما تقدم على فريق المدرب السويسري فلاديمير بتكوفيتش بهدف لغايتان لابورد في الدقيقة 56 وحتى الدقيقة 88 قبل أن يخطف الموزمبيقي إدسون ميكسير التعادل لأصحاب الأرض.

وكما حصل في المرحلة الثانية أمام مرسيليا حين كان متخلفاً صفر-2 قبل أن يعادل 2-2، أو في المرحلة الماضية أمام مونبلييه حين كان متخلفاً حتى الدقائق الخمس الأخيرة قبل أن يعادل 3-3، أظهر بوردو روحه القتالية مجدداً وأنقذ نقطة رفع بها رصيده الى سبع (حقق فوزاً يتيماً حتى الآن).

وفي المقابل، حقق رين حتى الآن فوزين فقط، آخرهما في المرحلة الماضية بسداسية نظيفة على كليرمون، وبتعادله الأحد رفع رصيده الى 9 نقاط.



وتعادل أنجيه مع مضيفه تروا 1-1.

ورغم التعادل الرابع له منذ بداية الموسم، رفع أنجيه رصيده إلى 13 نقطة فيما بات رصيد تروا 6 نقاط في المركز السابع عشر.

وبفوزه الثاني فقط هذا الموسم، حرم رينس ضيفه نانت من البقاء بين فرق الطليعة والحصول على نقطته الثالثة عشرة، وذلك بالفوز عليه بثلاثة أهداف للبلجيكي توما فوكيه (51) وهوغو إيكيتيكيه (72 و78)، مقابل هدف للنيجيري موزيس سايمون (62)، رافعاً بذلك رصيده الى 10 نقاط.

وحقق ميتز فوزه الأول للموسم وجاء بنتيجة 2-1 على مضيفه الجريح بريست الذي كان يبحث بدوره عن الانتصار الأول.

