نيمار ومبابي سعيدان جداً باللعب معاً في باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS July 29, 2021 22:41 5:17 دقيقة قال نجما باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي إنهما سعيدان جدا باللعب معا بقميص باريس سان جيرمان وأنهما يطمحان لتشكيل ثنائي ناجح يقود الـ"بي إس جي" إلى تحقيق المزيد من الألقاب. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة القطريون في أميركا يعربون عن فخرهم بأداء الأدعم 5:17 دقيقة نيمار ومبابي سعيدان جداً باللعب معاً في سان جيرمان 0:44 دقيقة الدحيل يتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي 3:18 دقيقة انسحاب بايلز شكّل صدمة للكثيرين 0:45 دقيقة الإتحاد الكرواتي لكرة القدم يقيل رئيسه دافور شوكر 13:45 دقيقة آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية اليوم الخميس 0:43 دقيقة ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال 3:13 دقيقة مشعل عيسى برشم في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة المنتخب القطري لتجاوز أميركا في نصف النهائي 0:54 دقيقة الفيحان: "واجهت بعض الصعوبات"