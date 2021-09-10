نونو مينديش يسعى للاندماج بأسرع وقت مع باريس سان جيرمان September 10, 2021 15:16 1:20 دقيقة قال الدولي البرتغالي نونو مينديش، اللاعب الجديد لفريق باريس سان جيرمان إنّه يسعى للاندماج بأسرع وقت ممكن مع الفريق الباريسي، ويتطلع لتقديم أفضل المستويات بألوان فريقه الجديد. مقابلات الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان نونو مينديش -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان 1:15 دقيقة كامافينغا: "ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم" 0:40 دقيقة لابورتا يطمئن عشاق برشلونة بشأن الوضعية المالية 1:18 دقيقة رونالدو منفتح على فكرة إقامة المونديال كلّ عامين 1:03 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 1:20 دقيقة نونو مينديش يسعى للاندماج بأسرع وقت مع سان جيرمان 0:44 دقيقة هيدينك يعتزل التدريب نهائياً 0:35 دقيقة نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي 1:20 دقيقة هل ستقام كأس العالم كل سنتين؟ 0:33 دقيقة رونالدو يظهر في أولد ترافورد