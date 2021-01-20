نافاس حارس بإمكانيات ضخمة ومميزة من قبل beIN SPORTS January 20, 2021 14:12 3:47 دقيقة يقدم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جيرمان أداءً ملفتاً حتى أصبح صمام الأمان في تشكيلة الفريق الباريسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كيلور نافاس -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة نافاس حارس بإمكانيات ضخمة ومميزة 1:52 دقيقة خيار إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير غير مستبعد 0:37 دقيقة فليك يعترف بصعوبة بقاء ألابا 3:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تجاوز عقبة أستون فيلا بسلام 2:17 دقيقة مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فولهام 1:25 دقيقة NBA: ميتشل يقود جاز لفوز سادس توالياً 0:54 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة: زيادة الإصابات بالكورونا 3:40 دقيقة الدوري الإسباني: إشبيلية يرتقي إلى المركز الرابع 3:32 دقيقة ليستر يُسقط تشيلسي ويرتقي للصدارة مؤقتاً 0:55 دقيقة البحرين تخطف بطاقة التأهل وتونس تودّع