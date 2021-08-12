ناصر غانم الخليفي يؤكد أن قرار ميسي ساعد باريس سان جيرمان على إنهاء الصفقة August 12, 2021 10:53 2:09 دقيقة أكد ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في لقاء حصري أنّ صفقة انتقال النّجم الأرجنتيني كانت سهلة جداً لأنه من الأساس اختار النادي الباريسي دون باقي الأندية التي تلقّى منها العروض. مقابلات باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة الخليفي يؤكد أنّ قرار ميسي سهّل إنهاء الصفقة 5:19 دقيقة تشيلسي يتوّج بلقب كأس السوبر الأوروبي 0:33 دقيقة منع حضور جماهير الفرق الزائرة بالتصفيات الأوروبية 3:21 دقيقة نفاد قمصان ميسي بمتجر باريس سان جيرمان في الدوحة 0:40 دقيقة الاتحاد الإسباني يرفض اتفاقية رابطة الليغا مع CVC 2:57 دقيقة صدام إسباني إنكليزي مرتقب في كأس السوبر الأوروبية 0:45 دقيقة بيريث ينفي أي صلة له بمغادرة ميسي لبرشلونة 2:11 دقيقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان ... حديث الساعة 3:22 دقيقة ميسي يتحدث عن أهدافه مع باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أعداد غفيرة تتطلع لاقتناء قميص ميسي الباريسي