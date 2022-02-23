وفي مقابلة مع موقع النادي الباريسي أضاف ميسي أن باريس سان جيرمان يعد من أكبر الأندية في العالم ولديه الكثير من الطموح والقوة لتحقيق ذلك، كما أشاد ميسي بجماهير النادي والأجواء الحماسية التي تصنعها خلال المباريات.

