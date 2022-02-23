وفي مقابلة مع موقع النادي الباريسي أضاف ميسي أن باريس سان جيرمان يعد من أكبر الأندية في العالم ولديه الكثير من الطموح والقوة لتحقيق ذلك، كما أشاد ميسي بجماهير النادي والأجواء الحماسية التي تصنعها خلال المباريات.
ميسي سعيد في باريس سان جيرمان ويريد الاستمرار مع الفريق
وفي مقابلة مع موقع النادي الباريسي أضاف ميسي أن باريس سان جيرمان يعد من أكبر الأندية في العالم ولديه الكثير من الطموح والقوة لتحقيق ذلك، كما أشاد ميسي بجماهير النادي والأجواء الحماسية التي تصنعها خلال المباريات.
مقابلات الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي