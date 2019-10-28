موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس October 28, 2019 22:02 2:39 دقيقة أكدت صفقة انتقال القناص الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة أنها من ضمن أبرز الصفقات حتى الآن حيث يقدم قائد إنتر ميلان السابق مستويات مميزة مع النادي الباريسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي -آخر الفيديوهات 11:57 دقيقة فن الرسم على القماش في الملاعب الأرجنتينية 1:35 دقيقة ويغينز يقود مينيسوتا لتحقيق انتصار مثير على ميامي 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يفوز برباعية على نظيره الأمريكي 2:30 دقيقة ليفاندوفسكي يضيف رقما قياسيا جديدا لرصيده 0:31 دقيقة فرنسا تفتح مشوارها في البطولة بالفوز على تشيلي 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 3:50 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 3:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:38 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 3:00 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 10