فرط موناكو بفوزه الأول لهذا الموسم بعدما تقدم على نيم بهدفين نظيفين قبل أن يدفع ثمن النقص العددي ويسمح لضيفه بالعودة وإدراك التعادل 2-2 الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستهل نادي الإمارة الموسم بخسارتين على أيدي ليون ومتز بنتيجة واحدة صفر-3.

لكن فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بدا الأحد في طريقه للإفادة من تواضع مستوى ضيفه نيم القادم أيضا من هزيمتين على التوالي، لكي يحققه فوزه الأول.

وتقدم موناكو الذي توج بطلا لعام 2017 ووصيفا في 2018 قبل أن يصارع للبقاء في دوري الأضواء الموسم الماضي، بهدفين نظيفين عبر الوافدين الجديدين الجزائري إسلام سليماني المعار من ليستر سيتي الإنكليزي (39)، ووسام بن يدر القادم من إشبيلية الإسباني (1+45).

لكنه تأثر بعدها بالنقص العددي بعدما أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد المدافع البرازيلي جيمرسون ناسيمنتو لحصوله على إنذارين في غضون ثلاث دقائق، حيث تمكن نيم من تقليص الفارق في الدقيقة 70 عبر رومان فيليبوتو، ثم خطف التعادل عبر التوغولي كيفن دنكي بعد دقيقة واحدة على دخوله أرض الملعب (82)، ليحصل كل من الفريقين في نهاية المطاف على نقطته الأولى لهذا الموسم.

وخلافا لموناكو الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول، حصد رين العلامة الكاملة من المراحل الثلاث الأولى بتغلبه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين لكليمان غرونييه (16) والسنغالي مباي نيانغ (54) في لقاء أكمل صاحب الأرض دقائقه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد السنغالي عبدالله ندور، والأهم أنه أضاع ركلة جزاء عبر جوناس مارتان (40) كانت ستمكنه ربما من العودة وتجنب هزيمته الأولى للموسم الذي بدأه بتعادلين.