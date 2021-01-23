واستهل مرسيليا المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل مبكراً وتحديداً الدقيقة 12 بفضل الصربي نيمانيا رادونييتش (12).

لكن موناكو قلب الطاولة في الشوط الثاني، وبدأه بإدراك التعادل مطلعه عبر التشيلي غييرمو ماريبيان بضربة رأسية (48).

ومنح أوريليان تشواميني التقدم لموناكو عندما استغل كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى انبرى لها الروسي غولوفين (75).

ووجه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، بديل وسام بن يدر، الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مانداندا (90+2).



وواصل موناكو نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الرابع على التوالي والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.



عطال يقود نيس لاستعادة التوازن ويصاب

وفي مباراة ثانية، أعاد المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال فريقه نيس إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز على مضيفه لنس 1-صفر.

وسجل عطال الهدف الوحيد في الدقيقة 49 عندما تلقى كرة من الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ وسددها قوية بيسراه داخل المرمى.

واضطر عطال إلى ترك الملعب بعد دقيقتين من تسجيله هدف الفوز بسبب إصابة فدخل مكانه السويسري جوردان لاتومبا.

ورفع نيس رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الثالث عشر، فيما مني لنس بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع.