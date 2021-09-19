افتتح البرازيلي لوكاس باكيتا التسجيل لليون في الدقيقة 54 وعادل مواطنه نيمار النتيجة لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 66 قبل أن يخطف البديل ماورو إكاردي هدف الفوز لفريق العاصمة في الوقت المحتسب بدلاً عان ضائع.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون - أبرز الأحداث:

- انتهاء المباراة بفوز مثير لباريس سان جيرمان جاء في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع محققاً فوزه السادس توالياً منذ انطلاق الدوري.

- الدقيقة: 90+3: إيكاردي يضيف الهدف الثاني لباريس سان جيرمان برأسه مستفيداً من عرضية جاءت من الجانب الأيسر عبر كيليان مبابي !!!!!!!!!!!

- الدقيقة 86: البرازيلي باكيتا الذي قدم مباراة كبيرة يترك مكانه لكيتا في صفوف ليون.

- الدقيقة 82: الإيطالي ماورو إيكاردي يحل مكان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

- الدقيقة 76: المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يدفع بالمغربي أشرف حكيمي مكان ليونيل ميسي.

- الدقيقة 66: نيمار يعادل النتيجة من ركلة جزاء!!!!! الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة بعد احتسابه خطأ من جايسون ديناير على نيمار.

الدقيقة 65: دخول حسام عوار مكان إيكامبي وسينالي ديوماندي مكان جيروم بواتينغ في صفوف ليون.

- الدقيقة 54: ليون يفتتح التسجيل عبر البرازيلي لوكاس باكيتا !!! كرة متقنة من الكاميروني توكو إيكامبي من الناحية اليسرى إلى باكيتا الذي يسدد بقدمه اليسرى بقوة على يمين الحارس دوناروما.

- الدقيقة 46+1: الفريقان يستهلان الشوط الثاني من دون أي تغييرات.

- انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- الدقيقة 37: ركلة حرة لميسي من حوالي 25 متراً ينبري لها بقدمها اليسرى لكن الكرة ترتد من العارضة!!!!!

- الدقيقة 32: نيمار يتلاعب بدفاع ليون ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة جميلة بالخلف إلى ميسي على يساره الذي يصوّب على المرمى، لكن الحارس البرتغالي لوبيز يتألق في التصدي حارماً الأرجنتيني من تدوين هدفه الأول بقميص سان جيرمان!! فرصة كبيرة ضاعت على فريق العاصمة.

- هذه المباراة، هي الأولى لليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في جميع المسابقات والأولى له كأساسي في الدوري الفرنسي.

- الدقيقة 18: حارس باريس سان جيرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما بتصدى ببراعة لتسديدة قوية ومحكمة من السويسري شيردان شاكيري!!

- الدقيقة 17: باريس سان جيرمان الأخطر ومحاولات مستمرة لهز الشباك أبرزها تسديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن حارس ليون أنتوني لوبيز بالمرصاد.

- الدقيقة 15: الفرص الحقيقية غائبة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة.

- الدقيقة 1: انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان وليون في ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة ليون

