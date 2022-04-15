مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 14:59 2:34 دقيقة في افتتاح مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي، يواجه رين ضيفه موناكو بأمل الفوز للاحتفاظ بالمركز الثالث أو مشاركة مرسيليا في المركز الثاني في حال خسارة هذا الأخير، بينما سيسعى موناكو لإيقاف تألق مضيفه وتأكيد صحوته الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي موناكو رين -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو 1:09 دقيقة كلوب مستاء بسبب موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل 2:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد مواجهة فرانكفورت 1:33 دقيقة جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة 0:51 دقيقة بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب الكالتشو 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 0:36 دقيقة برشلونة يؤكد إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيسر