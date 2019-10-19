ملخص مباراة تولوز وليل October 19, 2019 21:02 4:43 دقيقة الملخصات ليل تولوز -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة كورتوا يفسر أسباب هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا 4:13 دقيقة يوفنتوس يوسع الفارق في الصدارة بإسقاطه بولونيا 4:13 دقيقة ملخص مباراة يوفنتوس و بولونيا 2:57 دقيقة مايوركا يُسقط ريال مدريد ويثّبت برشلونة في القمّة 3:46 دقيقة دورتموند يُطيح ببوروسيا مونشنغلادباخ 3:46 دقيقة بوروسيا دورتموند 1 بوروسيا مونشنغلادباخ 0 4:43 دقيقة ملخص مباراة تولوز وليل 4:02 دقيقة ثنائية مانشستر سيتي في كريستال بالاس تعيده وصيفاً 0:29 دقيقة ليفاندوفسكي يعادل رقم أوباميانغ ! 0:41 دقيقة جواو فيليكس يتعرّض لإصابة حادة