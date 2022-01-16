مقابلة مع مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو من قبل beIN SPORTS January 16, 2022 12:48 19:47 دقيقة أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن الفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان على رأس أولوياته. مقابلات ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة إصابتان بفيروس كورونا في صفوف غينيا 1:43 دقيقة الرئيس الصربي ينتقد قرار المحكمة الأسترالية 19:47 دقيقة مقابلة مع مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو 0:30 دقيقة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة غامبيا ومالي طموح مشترك لحسم التأهل 0:49 دقيقة أفيال كوت ديفوار تطمح إلى تحقيق الفوز الثاني 2:44 دقيقة منتخب الجزائر يتأهب لمواجهة غينيا الاستوائية 2:09 دقيقة المرابطون يأملون بنتيجة إيجابية أمام تونس 2:36 دقيقة تونس تواجه موريتانيا بطموح تجاوز العثرة الأولى 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يعزّز صدارته