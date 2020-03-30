مشاكل سانت إتيان تسهم في تراجع مردود وهبي الخزري من قبل beIN SPORTS March 30, 2020 23:53 2:13 دقيقة الإصابة والأجواء الداخلية المتوترة للفريق وتواضع النتائج.. أسباب رئيسية نتج عنها تراجع مخيف لمردود الدولي التونسي وهبي الخزري رفقة فريقه سانت إتيان الفرنسي. تقارير إخبارية سانت إتيان وهبي الخزري -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة مشاكل سانت إتيان تسهم في تراجع مردود وهبي الخزري 9:07 دقيقة موجز الأخبار 0:31 دقيقة بارتوميو يشكر جميع اللاعبين على خطوتهم 0:32 دقيقة تأجيل اجتماع رابطة الدوري الإيطالي وجمعية اللاعبين 0:33 دقيقة تأجيل بطولة العالم للسباحة إلى صيف 2022 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة يويفا سيناقش الأربعاء مصير دوري أبطال أوروبا 2:06 دقيقة رسمياً: أولمبياد طوكيو ينطلق في ٢٣ يوليو ٢٠٢١ 0:36 دقيقة ملعب توتنهام يشارك في الصراع ضد فيروس كورونا 0:38 دقيقة تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى