وابتعد مرسيليا أكثر عن المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل حيث بات يتخلف بفارق أربع نقاط عن سانت إتيان الذي يلاقي موناكو في عقر داره الأحد، وفي حال فوزه سيرتفع الفارق إلى 7 نقاط. كما بات مهددا بخسارة مركزه الخامس في حال فوز مونبلييه (54) على أميان الأحد.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 55 نقطة في الخامس مقابل 46 نقطة لستراسبوغ في المركز التاسع.

وكان ستراسبورغ، الذي لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، حسم مشاركته في "يوروبا ليغ" بفوزه بكأس الرابطة على حساب غانغان، على أن يبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، فيما حسم رين البطاقة الثانية بفوزه بالكأس المحلية بإسقاطه باريس سان جيرمان حامل اللقب في الاعوام الاربعة الأخيرة بركلات الترجيح.

واعتقد الفريق المتوسطي انه قام بالأصعب عندما افتتح التسجيل بواسطة فالير جيرمان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (47)، لكن اصحاب الأرض فرضوا التعادل بفضل كيني لالا بعد فاصل استعراضي من حارس مرسيليا ستيف مانداندا الذي صد بداية ركلة جزاء سددها جوناس مارتن بعد خطأ من عادل رامي على المهاجم لودوفيك أجورك، لتصل الكرة إلى أدريان توماسون سددها برأسه وصدها الحارس مرة جديدة، قبل أن يفشل في المحاولة الثالثة "الثابتة" أمام لالا (65).

وتتابع مباريات المرحلة السبت فيلعب باريس سان جيرمان مع نيس، ورينس مع نيم، وبوردو مع أنجيه، وغانغان مع كاين.

وتختتم الأحد بلقاءات نانت مع ديجون، وتولوز مع رين، وليون مع ليل.