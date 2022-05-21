وسجل كل من البرازيلي جيرسون سانتوس (32 و89) والتركي سينغيز أوندير (73) والكونغولي سيدريك باكامبو (90).
وحجز مرسيليا مركز الوصافة (71 نقطة) المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا فيما أكمل ستراسبورغ موسم الـ"ليغ 1" في المركز السادس بـ63 نقطة.
وسجل كل من البرازيلي جيرسون سانتوس (32 و89) والتركي سينغيز أوندير (73) والكونغولي سيدريك باكامبو (90).
وحجز مرسيليا مركز الوصافة (71 نقطة) المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا فيما أكمل ستراسبورغ موسم الـ"ليغ 1" في المركز السادس بـ63 نقطة.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك