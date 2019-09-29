وكان رين تقدم في اللقاء بفضل السنغالي مباي نيانغ في الدقيقة 19، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عبر رأسية المدافع الكرواتي دويي تشاليتا-تسار في الدقيقة 52.

وحافظ مرسيليا على سجله خاليا من الخسارة للمباراة السابعة توالياً (3 انتصارات و4 تعادلات)، بعدما استهل الدوري بخسارة أمام رينس بهدفين نظيفين.

وفوت النادي المتوسطي فرصة التقدم أكثر في الترتيب، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

ويأتي تعادل رين بطل كأس فرنسا في الموسم المنصرم قبيل استحقاقه الأوروبي أمام لاتسيو الإيطالي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن بوردو السابع.

وفاز سانت إتيان على مضيفه نيم 1-صفر سجله بضربة رأسية ماثيو ديبوشي بعد ركلة ركنية نفذها التونسي وهبي الخزري (68)، علما أن الفريق "الأخضر" خاض ربع الساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الجزائري الأصل رومان حمومة (74).

وتجمد رصيد نيم عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، متقدماً بفارق الأهداف عن سانت إتيان في المركز التاسع عشر الذي يتأخر بدوره بفارق الاهداف عن كل من أميان ومتز وبريست في المراكز 16 و17 و18 توالياً.



