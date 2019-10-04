دخل مرسيليا اللقاء وهو يمني النفس بفك عقدة التعادلات التي لاحقته في مبارياته الثلاث الأخيرة إلا أن أميان قال كلمته على أرضه ملحقاً الخسارة الثانية لضيفه هذا الموسم.

وبدا فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش متأثراً بغياب الاسباني ألفارو غونزاليس وفلوريان توفان بسبب الاصابة، وصانع ألعابه ديميتري باييت الموقوف أربع مباريات عقب طرده في المباراة ضد مونبلييه في المرحلة السادسة. كما افتقد النادي المتوسطي لجهود لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان وبوباكار كامارا بسبب الإيقاف.

وكان أميان البادىء بالتسجيل عبر لاعبه النروجي من اصول مغربية هيثم العصامي بعدما تلقف كرة عرضية من الكونغولي غايل كاكوتا، سددها على "الطاير" بيسراه صدها الحارس ستيف مانداندا بعد عبورها خط المرمى (11).

وعادل الفريق الضيف بفضل مهاجمه الأرجنتيني داريو بينيديتو بتسديدة من داخل المنطقة في شباك الحارس ريجيس غورتنر (23).

وأضاف أميان الهدف الثاني من ركلة جزاء تسبب بها ونفذها بنجاح سيرتو غيراسي قوية في أعلى الشباك (41)، قبل أن يوجه المهاجم الكولومبي ستيفن مندوزا الضربة القاضية لمرسيليا بعدما رواغ لوكاس بيرين داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة هزت الشباك (90+1).

ورفع أميان الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 13 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.