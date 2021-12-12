ورفع مرسيليا رصيده الى 32 نقطة متقدمًا بفارق نقطة عن رين الثالث، واثنتين عن نيس الرابع.

وعاد النادي المتوسطي الى سكة الانتصارات بعد سقوطه ضد بريست في المرحلة الماضية، بهدفي السنغالي أحمدو بامبا ديانغ (62) والكرواتي دويي تشاليتا-كار (82).

وكان هذا الانتصار التاسع لرجال المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي هذا الموسم في الدوري. ودخلوا اللقاء بعد فوزهم على لوكوموتيف موسكو الروسي الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ليحتلوا المركز الثالث الذي يؤهلهم لخوض ملحق مسابقة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس الى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات تواليًا من دون فوز في الدوري، آخرها سقوطه المدوي في المرحلة الماضية بثلاثية نظيفة على ارضه ضد ستراسبورغ.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر النروجي كاسبر دولبرغ (19 من ركلة جزاء)، وضاعف الجزائري يوسف عطال النتيجة (51) فيما قلّص بنجامان بوريجو النتيجة لأصحاب الارض (59).

وكانت هذه الخسارة الثانية لرين في ثلاث مباريات في الدوري بعد أن سقط ضد ليل في المرحلة ما قبل الماضية قبل أن يكتسح سانت إتيان بخماسية نظيفة الاسبوع الماضي في عقر داره.

ودخل رين الى المباراة بعد أن تأجلت مباراته الخميس في مسابقة كونفرنس ليغ ضد توتنهام بسبب إصابات بفيروس كورونا.

في مباريات أخرى، فشل ليل أو ليون في خطف النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، فتجمد رصيد الاول عند 25 نطة في المركز الحادي عشر، والثاني خلفه بمركز وبنقطة أقل.

وكان ليل دخل المباراة بمعنويات عالية بعد أن تصدر منتصف الاسبوع مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على مضيفه فولفسبورغ الالماني، ليتأهل الى ثمن النهائي.

وفاز متز 4-1 على ضيفه لوريان في منافسة الهروب من منطقة الهبوط، وكليرمون بالنتيجة ذاتها على مضيفه أنجيه، فيما تفوق بوردو خارج أرضه 2-1 على تروا.

