مباراة بطموحات مختلفة بين باريس سان جيرمان وكليرمون من قبل beIN SPORTS April 9, 2022 14:07 2:57 دقيقة ينزل المتصدر باريس سان جيرمان ضيفاً على كليرمون بهدف العودة بنقاط الفوز من ميدان مضيفه الباحث عن طوق نجاة للهروب من دائرة الأندية المهددة بمغادرة دوري الأضواء. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال مايوركا 5:38 دقيقة تشيلسي ينتصر بنصف دزينة من الأهداف على ساوثهامبتون 3:54 دقيقة برايتون يخطف النقاط من أرض أرسنال 0:46 دقيقة بيتيس يقلب تأخره أمام قادش ويحافظ على مركزه الخامس 3:30 دقيقة إيفرتون يعود إلى سكة الفوز من بوابة يونايتد 0:45 دقيقة توخيل يبدي مخاوفه من الأداء الذي يقدمه تشيلسي 3:02 دقيقة ريال مدريد يتسلح بتطوره اللافت قبل مواجهة خيتافي 0:42 دقيقة برشلونة يأمل العودة للوصافة عند مواجهة ليفانتي 2:57 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين سان جيرمان وكليرمون 2:52 دقيقة قلق على الأندية الإيطالية بسبب قانون اللعب المالي