مبابي: "هدفي الأول هو إحراز الألقاب مع سان جيرمان" من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 17:54 1:37 دقيقة أكد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن علاقته مع زملائه في الفريق جيدة مشدداً على أن هدفه الأول هو إحراز الألقاب مع ناديه، وليس الحصول على الجوائز الفردية. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 18:00 دقيقة آخر أخبار المنتخب الجزائري قبل نهائي كأس العرب 0:21 دقيقة نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله 0:33 دقيقة تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز 11:23 دقيقة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل نهائي كأس العرب 1:01 دقيقة نادي قطر يعلن رسمياً فسخ عقد بلايلي بالتراضي 1:26 دقيقة الجمعية العمومية تؤكد إقامة خليجي 25 في العراق 0:39 دقيقة النصر يحسم ديربي الرياض 0:56 دقيقة إيطاليا وألمانيا وإنكلترا في مجموعة نارية 0:30 دقيقة موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 1:37 دقيقة مبابي: "هدفي الأول هو إحراز الألقاب مع سان جيرمان"