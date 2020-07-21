وقال مبابي بين شوطي المباراة التي جرت على أرضية ملعب بارك دو برانس "أنا هنا. أنا جزء من مشروع للعام الرابع. إنه العيد الخمسون للنادي وهو تاريخ هام له، لأنصاره وللجميع وبالتالي سأكون هنا مهما حصل".

ويؤكد مبابي الذي انتقل الى باريس سان جرمان قادماً من موناكو عام 2017 في صفقة بلغت 180 مليون يورو "سأحاول إحراز الألقاب مع الفريق وبذل قصارى جهدي".

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني لكن رئيس الاخير فلورنتينو بيريز أكد الأسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم اي صفقات كبيرة هذا الصيف.

وفاز سان جيرمان على سلتيك 4-0 في البروفا الأخيرة قبل نهائي الكأس ضد سان إيتيان.