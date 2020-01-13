وكان ماركينيوس البالغ 25 عاماً انضم إلى سان جيرمان في عام 2013 قادماً من روما الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، والكأس المحلية أربع مرات، وكأس الرابطة خمس مرات، إضافة الى خمسة أيضا في كأس الأبطال التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس.