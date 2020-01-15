ماركينيوس سعيد بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان January 15, 2020 09:21 1:16 دقيقة عقب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، قال المدافع البرازيلي ماركينيوس، إنه سعيد جدا بمواصلة المشوار مع نادي العاصمة الفرنسية وهو يطمح لتحقيق المزيد من الألقاب والنجاحات. مقابلات ماركينيوس باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة مولر وهوميلز ضمن القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا 0:44 دقيقة الاتحاد الكاميروني: أمم إفريقيا القادمة في الشتاء 0:37 دقيقة تشكيلة "يويفا" لعام 2019 تخلو من محمد صلاح ! 0:35 دقيقة الإسباني ساينز يعزز صدارته أمام العطية وبيترهانسل 0:38 دقيقة الأهلي المصري ومعضلة الفوز خارج الملعب في إفريقيا 0:34 دقيقة فرنانديز.. أول تعاقدات جوزيه مورينيو الشتوية 11:34 دقيقة موجز الأخبار 0:54 دقيقة التحديات التي تنتظر مدرب برشلونة الجديد 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:16 دقيقة ماركينيوس سعيد بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان