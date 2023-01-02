

والفوز هو الرابع توالياً لمارسيليا الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متخلفاً بفارق 4 نقاط عن لونس الثاني ومتقدماً على موناكو بفارق 3 نقاط.

وافتتح مارسيليا التسجيل في مطلع الشوط الثاني بواسطة البرتغالي نونو تافاريس (47) قبل أن يضيف الثاني عبر النيران الصديقة بواسطة ماكسيم استيف (61)، وجاء هدف تقليص الفارق لمونبلييه متأخراً عبر تيجي سافانييه (90+1 من ركلة جزاء).

وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفشل ليل بطل الموسم قبل الماضي من الاقتراب من فرق المقدمة بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع رينس 1-1.

وبقي ليل سابعاً برصيد 30 نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن موناكو الرابع.

وافتتح الكندي جوناثان ديفيد التسجيل لليل بعد مرور 32 دقيقة رافعاً رصيده إلى 10 اهداف هذا الموسم وفي المركز الثالث لترتيب الهدافين، لكن السويدي ينس كاجوست أدرك التعادل لرينس قبل نهاية المباراة ب11 دقيقة.



في المقابل، حافظ رينس الحادي عشر على سجله خالياً من الهزائم في آخر تسع مباريات منذ أن استلم تدريبه ويل ستيل.

وانتصر رين على ضيفه نيس بهدفين لهدف.