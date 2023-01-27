مارسيليا يسير بثبات بقيادة مدربه إيغور تودور من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 06:30 3:27 دقيقة يقدّم أولمبيك مارسيليا بقيادة مدربه إيغور تودور مستويات كبيرة في فرنسا تجلّت من خلال انتصاراته الثمانية المتتالية الأخيرة في الدوري والكأس ما جعله ينافس وبشراسة على الصعيدين المحليين هذا الموسم. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي مارسيليا إيغور تودور -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة قمّة منتظرة بين مانشستر سيتي وآرسنال 3:19 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 5:55 دقيقة ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟ 7:00 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نهائي بطولة أستراليا باقتدار 0:39 دقيقة المنتخب الموريتاني ينشد تجاوز عقبة نظيره السنغالي 3:27 دقيقة مارسيليا يسير بثبات بقيادة مدربه إيغور تودور 2:24 دقيقة الفريق الباريسي في زيارة للمركز التدريبي الجديد 0:54 دقيقة المحقق الفيدرالي يمهل يوفنتوس 40 يوماً 2:37 دقيقة محرز: "عملت بجد في فترة التوقف" 0:44 دقيقة الفيحاء يضرب موعداً مع الاتحاد في النهائي