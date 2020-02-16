وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي البوركينابي برتران تراوري في الدقيقة 21، لكن ستراسبورغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة الإيفواري كيفن زوهي.

وأنقذ القائم الأيمن ليون من هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة برده تسديدتين لكيني لالا اثر تمريرة من المدافع الصربي ستيفان متروفيتش (87)، ودميتري لينارد من زاوية صعبة اثر ركلة حرة مباشرة (90+3).

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليون في تحقيق الفوز، حيث مني بخسارتين وسقط في فخ التعادل مثلها فأهدر فرصة اللحاق بستراسبورغ إلى المركز السابع مكتفيا بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر.



وفشل ليون في استغلال معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على مرسيليا 1-صفر الأربعاء وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

وجاء التعثر قبل 10 أيام على استضافته يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تساوى ستراسبورغ الذي دخل المباراة منتشياً بانتصارين متتاليين على تولوز ورينس، نقاطا مع مونبلييه السادس والذي خسر امام موناكو 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.