ووجد ليون نفسه متخلفاً في الدقيقة 34 بهدف رائع لماتيو كافارو بتسديدة "على الطاير" من منتصف المنطقة بعد عرضية من البلجيكي توما فوكي عجز زميله بولاي ديا من الوصول اليها، لكنه سقطت أمام كافارو الذي أطلقها في شباك الحارس البرتغالي لوبيز.

ثم بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني الذي شهد فرصة خطيرة جداً لليون عبر البرازيلي لوكاس باكيتا بعد تمريرة من الهولندي ممفيس ديباي، إلا أن الحارس الصربي بردراغ رايكوفيتش تألق في الدفاع عن مرماه، ثم كرر الأمر نفسه بعد ثوان في وجه الكاميروني كارل توكو إيكامبي (49).

ولم يكتف رينس بالدفاع عن هدفه بل هدد مرمى لوبيز عبر مارشال مونيستي من زمبابوي، لكن الحارس البرتغالي تألق في الدفاع عن مرماه (56).

ورغم التبديلات التي أجراها المدرب رودي غارسيا وبعض الفرص وأبرزها لديباي والبديل الإيفواري ماكسويل كورنيه اللذين اصطدما بتألق رايكوفيتش، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حين نجح البديل الآخر تينو كاديوري من زمبابوي في خطف التعادل بعد عرضية من ديباي (1+90).