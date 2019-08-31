أهدر ليون النقاط للمباراة الثانية توالياً بعدما سقط على أرضه في فخ التعادل 1-1 أمام بوردو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت، وأكمل اللقاء بعشرة لاعبين في آخر نصف ساعة بعد طرد البرازيلي ثياغو مينديش.

وكان ليون قد حقق بداية قوية في "ليغ 1" بفوزين عريضين على موناكو (3-صفر) وأنجيه (6-صفر) في أول جولتين قبل أن يخسر من مونبلييه (1-صفر) الثلاثاء.

وافتتح الهولندي ممفيس ديباي النتيجة لأصحاب الدار بعد تسديدة مميزة بيسراه سكنت شباك الحارس بنوا كوستيل (31) محرزاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

إلا أن الأمور ساءت لليون قبل ما يقارب النصف ساعة على النهاية بعدما تلقى مينديش البطاقة الصفراء الثانية ليطرد من اللقاء في الدقيقة 62.

وهذه المباراة الثانية توالياً ينهيها ليون بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع المالي يوسف كونيه أمام مونبيلييه الثلاثاء.

كما هي المرة الأولى يتحصل فيها ليون على بطاقتين حمراوين في لقاءين متتاليين في الدوري المحلي منذ عام 2013. وللمفارقة، كان الخصمان أيضاً حينها مونبلييه ومن ثم بوردو، بحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

وقال مدرب ليون البرازيلي سيلفينيو بعد اللقاء: "طرد (مينديش) عاقبنا. أعتقد أنه كان مبالغاً فيه. أنا حزين للنتيجة وللطرد. أظهر اللاعبون، بمن فيهم الذين دخلوا كبدلاء، روح الفريق الجميلة" متابعاً أنه "يجب تغيير العقلية. أنا سعيد بالأفكار التي أضعها وكيفية تأقلم اللاعبين معها ولكن ما كان علينا أن ننهي (المباراتين) بهاتين النتيجتين في مونبيلييه وفي بوردو".

واستفاد الضيوف من النقص العددي ونجحوا في إدراك التعادل عن طريق جيمي بريان، لاعب ليون السابق، الذي تابع كرة زميله نيكولا دو بريفاي بعد أن تصدى لها الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش (67).

وبات في رصيد ليون سبع نقاط من فوزين، تعادل وهزيمة ليحتل المركز الثالث مؤقتاً فيما يملك بوردو خمس نقاط من فوز، تعادلين وهزيمة في المركز التاسع.



