واستعاد ليل بهذا الفوز الثمين المركز الثاني مؤقتاً في الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادي العاصمة صاحب الصدارة.

في المقابل تجمّد رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز الخامس.

سجّل هدفي ليل كل من الكندي جوناثان دايفيد (د53) والتركي يوسف يازجي (د65) ولموناكو الإيطالي بيترو بيليغري (د90).

وسقط نانت الرابع عشر سقوطاً مدوياً على أرضه أمام ستراسبورغ المتواضع برباعية نظيفة سجلها ديميتري لينار (16 من ركلة جزاء) والسنغالي حبيبو محمد ديالو (34) ولودوفيك اجورك (78 من ركلة جزاء) والمالي كيفن زوهي (83).

وحقق بوردو العاشر فوزاً صعباً على ضيفه بريست بهدف سجله حاتم بن عرفة قبل نهاية المباراة بست دقائق. وحذا حذوه أنجيه على لوريان 2-صفر، في حين انتهى لقاء ديجون وسانت اتيان بالتعادل السلبي.





