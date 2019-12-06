ويدين ليل بفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم إلى مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وهو الهدف التاسع لأوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجم ماتز السنغالي حبيب ديالو في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين مهاجمي ليون موسى ديمبيلي وموناكو التونسي الأصل وسام بن يدر.

ورفع ليل رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطتين أمام بوردو الذي يحل ضيفا على مرسيليا الثاني الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه، استعاد ليون توازنه عقب خسارته أمام ضيفه ليل صفر-1 الثلاثاء الماضي، وعمق جراح مضيفه نيم برباعية نظيفة.

وتلقى نيم ضربة موجعة بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة بطرد لاعب وسطه ثيو فالس، فاستغل الضيوف النقص العددي وافتتحوا التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها الدولي الهولندي ممفيس ديباي بنجاح (16).

وزادت محن صاحب الارض ببطاقة حمراء ثانية كانت من نصيب مدافعه غايتان باكييز لتلقيه الانذار الثاني (40).

وعزز ليون تقدمه بثلاثة اهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها ديباي (64) والجزائري الأصل حسام عوار (71) والدنماركي يواكيم أندرسن (79).

وصعد ليون الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف امام غريمه سانت اتيان الذي يحل ضيفا على رانس الأحد، فيما تراجع نيم الى المركز الأخير برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف خلف تولوز.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مونبلييه مع باريس سان جيرمان، وموناكو مع اميان، ونيس مع ماتز، وستراسبورغ مع تولوز، ورين مع انجيه.