وسجل كل من الكندي جوناثان ديفيد (10) والتركي بوراك يلماز (45+1) من ركلة جزاء هدفي ليل في المقابل دوّن أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (90+2).

وأحرز ليل اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأول منذ موسم 2010-2011.

وعلى الطرف الآخر، أكمل باريس سان جيرمان، الفائز على مضيفه بريست 2-صفر، موسم الـ"ليغ 1" في مركز الوصافة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن ليل.



مباراة ليل وأنجيه I باريس سان جيرمان وبريست - الأحداث والتفاصيل

ليل يتوّج رسمياً بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2020-2021.

نهاية مواجهة ليل وأنجيه (2-1) ومباراة باريس سان جيرمان وبريست (2-صفر).

دق 90+2 - أنجيه وليل I أنجيلو فولغيني يسجل هدف حفظ ماء وجه أصحاب الأرض (2-1).

نحن على بعد دقائق من إنتهاء مواجهة أنجيه وليل وبالتالي اعلان فوز الفريق الشمالي بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ موسم 2010-2011.

دق 71 - بريست وباريس سان جيرمان I مبابي يتجاوز الحارس ويضع الكرة في الشباك (2-صفر)

دق 67 - بريست وباريس سان جيرمان I يبحث رفاق نيمار عن تسجيل هدف ثان لتأمين النتيجة في المقابل هناك محاولات خطيرة من بريست أبدع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس (أفضل حارس في موسم 2020-2021) في التصدي لها.

دق 66 - أنجيه وليل I يحاول ليل مسايرة أطوار المباراة نظراً لتقدمه في النتيجة التي تمنحه اللقب

الترتيب الآني: ليل في صدارة الـ"ليغ 1" بـ83 نقطة وباريس سان جيرمان وصيفاً بـ82 نقطة.

بريست وباريس سان جيرمان I انطلاق الشوط الثاني

أنجيه وليل I عودة المباراة في شوطها الثاني

أنجيه وليل I نهاية الشوط الأول بتقدم رفاق التركي بوراك يلماز (2-صفر)

دق 45 +1 - أنجيه وليل I التركي بوراك يلماز من علامة الجزاء يضيف الهدف الثاني لفريق ليل (2-صفر): اللقب بات قريباً جداً من أبناء المدرب كريستوف غالتيه المحرز على جائزة أفضل مدرب في موسم 2020-2021.

بريست وباريس سان جيرمان I نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي (1-صفر)

دق 37 - بريست وباريس سان جيرمان I تغير النتيجة في ملعب فرانسيس جنيه بلي، المبدع الأرجنتيني دي ماريا ينفذ ركنية قوية اصطدمت في ظهر اللاعب رومان فايفر وغالطت حارس بريست (1-صفر): تقدم لا يمنح الفريق الباريسي اللقب نظراً للنتيجة الحاصلة في مباراة ليل وأنجيه.

دق 35 - أنجيه وليل I بعد هدف التقدم، ليل يتراجع نسبياً مانحاً الفرصة لصاحب الأرض الذي تحسن مردوده خلال هذه الدقائق.

دق 19 - بريست وباريس سان جيرمان I نيمار يفشل في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم للفريق الباريسي (التعادل سيد الموقف إلى حد الآن).

دق 10 - أنجيه وليل I عمل مميز من البرتغالي ريناتو سانشيز والكندي جوناثان ديفيد يفتتح التسجيل لفريق ليل (1-صفر): رفاق التركي يوسف يازيشي يقتربون من اللقب.

دق05 - أنجيه وليل I بريست وباريس سان جيرمان: لا جديد في المباراتين، لايزال التعادل السلبي مخيماً هنا وهناك.

صافرة بداية مواجهة باريس سان جيرمان، الوصيف بـ79 نقطة، ومضيفه بريست على أرضية ملعب فرانسيس جنيه بلي

انطلاق مباراة ليل، المتصدر بـ80 نقطة، ومضيفه أنجيه على أرضية ملعب ريمون كوبا

مباراة ليل وأنجيه I التشكيلة الأساسية:

ليل

Les onze Dogues qui feront tout pour aller chercher la première place de @Ligue1UberEats 😤



La dernière compo' de la saison est présentée par @Hello_Lille 👊#SCOLOSC #DoguesJusquauBout pic.twitter.com/oXvYbfOTeT — LOSC (@losclive) May 23, 2021

أنجيه

🖤 𝗟𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗠𝗼𝘂𝗹𝗶𝗻.



𝗔𝗻𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝘀, 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘇 ! 🤍



➝ #SCOLOSC pic.twitter.com/ZL3ZF7hrMK — Angers SCO (@AngersSCO) May 23, 2021

مباراة باريس سان جيرمان وبريست I التشكيلة الأساسية:

باريس سان جيرمان

بريست