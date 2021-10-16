ومع استحواذ بنسبة 53 في المئة على الكرة، افتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد مجهود فردي من جوديل دوسو من بنين على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية أرضية وصلت إلى بنجامان أندري ومنه إلى الكونغولي فيتال نسيمبا تابعها بقدمه اليسرى في الشباك (32).

وسدد كيلرمون 9 مرات على مرمى منافسه منها 3 بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدتين فقط لحامل اللقب من أصل 9.

ورفع كليرمون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ليل عند 14.

وعاد كليرمون-فيران إلى سكة الانتصارات بعدما لم يذق طعم الفوز في المراحل السبع الأخيرة في الدوري، حيث خسر في 3 وتعادل في 4، فيما حقق ليل 3 انتصارات توالياً بعد بداية متعثرة.

كما حافظ كليرمون على سجله الإيجابي على أرضه حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من مبارياته الـ 20 الأخيرة، محققاً 14 فوزاً مقابل 5 تعادلات، وكانت في 26 أيلول/سبتمبر أمام موناكو 1-3.

وبهذه الهزيمة، تحضر رجال المدرب جوسلين غورفينيك بأسوأ طريقة لما ينتظرهم الأربعاء على أرضهم ضد إشبيلية الإسباني في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها بطل "ليغ 1" بتعادل على أرضه مع فولفسبورغ الألماني (صفر-صفر) ثم بخسارة في ملعب ريد بول سالزبورغ النمساوي (1-2).