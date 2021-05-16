ليل يسقط في فخ التعادل أمام سانت إيتيان من قبل beIN SPORTS May 16, 2021 23:52 1:18 دقيقة ليل المتصدر يتعادل مع ضيفه سانت إيتيان بدون أهداف في إطار المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. الملخصات الدوري الفرنسي ليل سانت إيتيان -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ليل يسقط في فخ التعادل أمام سانت إيتيان 4:32 دقيقة سان جيرمان يكتسح رانس ويضغط بقوة على ليل 1:28 دقيقة لويس سواريز بعد فوز أتلتيكو مدريد: "أنا لا أستسلم" 3:37 دقيقة ملخص مباراة برشلونة وسلتا فيغو 0:39 دقيقة زيدان ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد 3:01 دقيقة ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 0:51 دقيقة بيراميدز ينتفض ويضع قدماً في نصف النهائي 0:32 دقيقة شبيبة القبائل يعود منتصراً من صفاقس 5:23 دقيقة أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الليغا وريال لا يستسلم 5:09 دقيقة أليسون يبقي على آمال ليفربول في التأهل للأبطال