وافتتح الغيني الدولي محمد بايو التسجيل لليل في الدقيقة 16 ثم أضاف جوناثان دايفيد الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاد محمد بايو وأحرز الهداف الثاني له والثالث لليل في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 66 استطاع تانغوي زوكرو تسجيل هدف تروا الوحيد، قبل أن يتمكن ألان فيرجينيوس من تسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 88 أحرز جوناثان دايفيد ثاني أهدافه والهدف الخامس لليل.

ورفع ليل رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد تروا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخيم التعادل دون أهداف على مواجهة رانس مع ضيفه نيس وذلك رغم فرص التسجيل العديدة التي أتيحت للطرفين ليكتفي كل منهما بنقطة التعادل.

وفاز كليرمون على مضيفه أنجي 2-1، وسجّل ثنائيبة الفائز الكوسوفي راشاني والبرازيلي بورغيس (40 و47) فيما سجّل المغربي بوفال هدف صاحب الأرض (80).

وقاد المغربي زكريا بوخلال فريقه تولوز للتعادل على أرضه مع بريست بتسجيله هدفاً (65) بعد أن تقدم البنيني بوني للضيف (18).