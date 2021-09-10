كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 19:14 0:44 دقيقة شارك كيليان مبابي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان استعداداً لمباراة كليرمون السبت في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان 1:15 دقيقة كامافينغا: "ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم" 0:40 دقيقة لابورتا يطمئن عشاق برشلونة بشأن الوضعية المالية 1:18 دقيقة رونالدو منفتح على فكرة إقامة المونديال كلّ عامين 1:03 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 1:20 دقيقة نونو مينديش يسعى للاندماج بأسرع وقت مع سان جيرمان 0:44 دقيقة هيدينك يعتزل التدريب نهائياً 0:35 دقيقة نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي