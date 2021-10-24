ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 28 نقطة، مقابل وصول مرسيليا إلى النقطة 18 في المركز الرابع.

وهذا التعادل الأول لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد 9 انتصارات وخسارة واحدة.

وكان اللقاء ديربي أرجنتيني خاص من ناحية المدربين، بين بوتشيتينو ومواطنه مدرب مرسيليا خورخي سامباولي، كما لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكلاسيكو الأول له في فرنسا.

ولعب سان جيرمان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد المغربي أشرف حكيمي الذي أوقف التركي سينجيز أوندير حين كان في طريقه لينفرد بالحارس نافاس.

وهذه أول بطاقة حمراء في مسيرة حكيمي الاحترافية.

وأخفق مرسيليا في تحقيق فوزه الأول على باريس سان جيرمان بملعب "فيلودروم" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، علمًا بأنه تغلب على النادي الباريسي في عقر داره "بارك دي برانس" مطلع الموسم الماضي (1-0)، وهو الفوز الوحيد له على غريمه في العقد الأخير وفي المباريات الـ24 الأخيرة في مختلف المسابقات.

ودخل سان جيرمان المواجهة بعد فوزه على لايبزيغ الألماني الثلاثاء في دوري ابطال أوروبا 3-2 بثنائية لميسي ليحافظ على صدارة مجموعته، فيما اكتفى مرسيليا بتعادله الثالث تواليًا في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" كان أمام لاتسيو الإيطالي.



"VAR" يلغي هدفين

ولم تخلُ المباراة من شغب الجماهير الذين عكّروا الأجواء أحيانًا برميهم بعض الزجاجات البلاستيكية خلال تنفيذ لاعبي الخصم الركلات الركنية، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على مجريات اللقاء، باستثناء المشجع الذي نزل إلى أرض الملعب قبل ربع ساعة من النهاية متوجهًا نحو ميسي قبل أن يسحبه عناصر الامن.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية منعت الحضور الجماهيري لسان جرمان في ملعب "فيلودروم" تخوفًا من أعمال العنف بعد أن اضطرت شرطة مكافحة الشغب وأفراد الأمن للتدخل لوقف اشتباكات المشجعين وأعمال الشغب في مباريات عدة في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، ما أدى الى إصابة العشرات وكانت جماهير مرسيليا طرفًا في أكثر من مرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقى المشجعون في ملعب فيلودروم الألعاب النارية والقنابل الدخانية وغيرها من المقذوفات تجاه مشجعي نادي غلطة سراي التركي، ما أدى إلى اشتباكات أثناء المباراة وبعدها.

وقاد خط الهجوم الرباعي المؤلف من الثنائي الأرجنتيني ميسي وأنخل دي ماريا، البرازيلي نيمار الذي تعافي من إصابة في عضلات الحالبين وكيليان مبابي.

وهدد فريق سامباولي باكرًا عندما رفع القائد ديميتري باييت عرضية من ركلة ثابتة ارتقى لها التشيكي أرداكيوش ميليك برأسه مرت قريبة من القائم (4).

وظن الضيوف أنهم حصلوا على التقدم بهدف عكسي من البرازيلي لوران بيريس إثر عرضية من نيمار، إلا أنه ألغي بداعي تسلسل على الأخير بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر". (14).

وألغت التقنية هدفًا من الطرف الآخر بعد دقائق بعد أن وصلت عرضية من الإسباني بول ليرولا إلى ميليك، روضها جميلة وتابعها بيسراه في الشباك وسط احتفالات جنونية قبل أن يلغى الهدف بداعي تسلل على الإسباني (20).

وتعرض فريق العاصمة لانتكاسة مع نهاية الشوط الأول مع إصابة لاعب خط الوسط الايطالي ماركو فيراتي وحل مكانه السنغالي إدريسا غي (45+5).

وبعد طرد حكيمي اضطر بوتشيتينو إلى سحب دي ماريا والزج بالألماني تيلو كيهرر بدلاً منه ليفشل فريق العاصمة في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث في الشوط الثاني مقابل واحدة للخصم.