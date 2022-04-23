فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 23:08 2:10 دقيقة عبّر الإيطالي ماركو فيراتي عن سعادته البالغة في احراز باريس سان جيرمان لقب الـ"ليغ 1" للمرة العاشرة في تاريخه. مقابلات ماركو فيراتي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة ليوناردو يتحدّث عن التتويج بلقب الدوري 3:04 دقيقة بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG 2:05 دقيقة نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان 2:10 دقيقة فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" 4:26 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي 1:26 دقيقة توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع 3:45 دقيقة ناساف كارشي يفوز على السد 2:21 دقيقة الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه 0:35 دقيقة بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي 0:38 دقيقة إنتر يضرب روما مورينيو بثلاثية ويتربع على الصدارة