فوز رابع توالياً لليون يمنحه الصدارة مؤقتاً



واستفاد ليون من طرد لاعب وسط ستراسبورغ أدريان توماسون قي الدقيقة 14 لنيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة، الأولى إثر خطأ على البرازيلي تياغو منديش والثانية بسبب اعتراضه على القرار، لتسجيل ثلاثية، منها ثنائية لمهاجمه الهولندي ممفيس ديباي (20 و68)، فيما أضاف المهاجم الكاميروني كارل توكو-إيكامبي الثالث (30).

وهو الفوز الخامس عشر لفريق المدرب لويس غارسيا هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة عن المتصدر السابق ليل الذي يلعب أمام مضيفه نانت الأحد وعينه على استعادة المركز الأوّل.

فيما تشهد هذه المرحلة قمة بين مرسيليا وثالث الترتيب باريس سان جيرمان (48) الأحد.

في المقابل، لم يذق ستراسبورغ طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، فخسر مرتين وتعادل مثلهما ليحتل المركز 15 في الترتيب.

حالة طرد وثنائية لديباي



تبدلت معالم اللقاء بعد 14 دقيقة من صافرة البداية إثر طرد توماسون، فافتتح ليون التسجيل بعد 6 دقائق على حالة الطرد إثر خطأ في وسط الملعب، استغله الجزائري الأصل حسام عوار ليمرر في العمق إلى المهاجم ديباي الذي انفرد وسدد على يمين الحارس الياباني إيجي كاواشيما (20)، مسجلاً للمرة الأولى منذ هدفه الأخير أمام رين (2-2) في المرحلة 19.

وضاعف المهاجم توكو-إيكامبي النتيجة لفريقه بعد تمريرة في العمق من منديش، فاخترق المنطقة ورفع الكرة بعكس الحارس (30)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً.

وأضاف ديباي الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له من ركلة حرة مباشرة (68) في شوط ثان تميز بقلة الفرص.



ورفع المهاجم الهولندي رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم خلف المتصدر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (15)، وإلى 67 مع ليون منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير 2017 ليتجاوز مهاجم ريال مدريد الحالي كريم بنزيمة (66) ويعادل رقم أنجل رامبرت الذي حققه موسم 1960-1970.

وافتتحت المرحلة اليوم بفوز لوريان على رينس 1 – 0، وتعادل رين مع لنس دون أهداف.



