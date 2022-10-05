غالتييه مدرب باريس سان جيرمان في لقاء مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 5, 2022 15:30 9:24 دقيقة اعتبر كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان في لقاء مع beIN SPORTS أن سر الانطلاقة الإيجابية للفريق هذا الموسم يكمن في الأجواء الايجابية والانسجام اللذين يسودان الفريق. مقابلات كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة تعرّف على خطوات تفعيل بطاقة "هيّا" 2:08 دقيقة كولن سميث يتطلّع لانطلاق منافسات مونديال قطر 2:11 دقيقة الصربي نوفاك دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة أستانا 3:11 دقيقة تألّق لافت للنجم الأرجنتيني ميسي مع سان جيرمان 1:02 دقيقة ريال مدريد يواصل تألقه في دوري أبطال أوروبا للشباب 1:00 دقيقة شركة سكك الحديد القطرية تقيم ندوة حول إدارة الحشود 0:58 دقيقة اكتمال مشروع إنشاء مراسي القوارب السياحية 0:51 دقيقة سلع ترويجية لجماهير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:24 دقيقة غالتييه في لقاء مع beIN SPORTS 0:30 دقيقة أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يلعبان في أبوظبي