غالتييه الفخور يترك الباب مفتوحاً أمام مستقبله من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 23:24 2:23 دقيقة أعرب كريستوف غالتييه عن فخره بما حققه مع ليل تاركاً الباب مفتوحاً أمام مستقبله مع الفريق الشمالي مشيراً إلى أنه سيجلس مع الإدارة للتباحث. مقابلات كريستوف غالتييه الدوري الفرنسي ليل -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة تشيكا: "يوم مميز في تاريخ ليل" 5:35 دقيقة يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا ويصعد للأبطال 2:23 دقيقة غالتييه الفخور يترك الباب مفتوحاً أمام مستقبله 1:03 دقيقة فونتي: "اللقب نتاج للعمل الجماعي" 3:31 دقيقة ليل بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه 0:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" 3:40 دقيقة كاين يحسم لقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة 4:50 دقيقة سيتي ينهي موسم الـ"بريميرليغ" بفوز كبير 1:09 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على ليستر