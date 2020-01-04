سيطرة باريسية على النصف الأول من الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS January 4, 2020 12:48 2:06 دقيقة دون مفاجآت على مستوى الترتيب انتهى النصف الأول من الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان سيطر طولاً وعرضاً وبحصيلة رقمية ممتازة، في وقت تطرح فيه تساؤلات عديدة حول مستوى ليون ومصيره هذا الموسم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة أتلتيكو مدريد يستقبل ليفانتي وعينه على نقاط الفوز 0:47 دقيقة بداية موفقة لزلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان ! 0:52 دقيقة إريكسن على أعتاب الانتقال لـ"إنتر ميلان" 1:26 دقيقة اختبار صعب لريال مدريد أمام خيتافي 0:26 دقيقة بيع أكثر من 50 ألف تذكرة لمباراة ميلان وسمبدوريا 1:39 دقيقة تقنية الـVAR تثير الجدل خلال مباريات البوكسينغ داي 2:06 دقيقة سيطرة باريسية على النصف الأول من الدوري الفرنسي 0:29 دقيقة أنشيلوتي: "ليفربول فريق رائع" 0:42 دقيقة الحارس نوبل ينضم إلى صفوف بايرن في نهاية الموسم 2:46 دقيقة تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني في الـ"ATP cup"