سولير: سأبذل أقصى ما لدي مع باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS September 19, 2022 11:31 1:41 دقيقة أكد الإسباني كارلوس سولير أنه جاهز لتقديمِ أقصى ما لديه مع باريس سان جيرمان النادي الذي انضمَ اليه مُؤخراً بعقد لخمسة أعوام مُبرِزاً قُدرَات فريق العاصمة الفرنسية التي تؤهله لنيل لقب دوري أبطال أوروبا. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كارلوس سولير -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة أغنية لمؤازرة العنابي 1:38 دقيقة بلماضي يتحدث عن واقع منتخب الجزائر 2:45 دقيقة بايرن ميونيخ يعيش وضعاً معقداً 1:41 دقيقة سولير: سأبذل أقصى ما لدي مع باريس سان جيرمان 1:47 دقيقة ناصر غانم الخليفي سفيراً للألعاب الرياضية للشباب 0:32 دقيقة نانت يهزم مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة اليد 0:49 دقيقة ألكمار يلحق الخسارة الأولى بأياكس 3:58 دقيقة الملكي يحسم ديربي العاصمة بفوز ثمين على أتلتيكو 4:14 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمة أمام ليون 3:06 دقيقة إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة السلة