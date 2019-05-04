على ملعب "بارك دي برانس"، ازداد الضغط على المدرب الألماني توماس توخل رغم هامشية المباراة وتلافي الهزيمة بفضل نجمه البرازيلي نيمار وركلة جزاء، لأن مستقبله أصبح مهددا بعد موسم مخيب اكتفى فيه نادي العاصمة بلقب الدوري فقط، فيما تنازل عن لقبي الكأس وكأس الرابطة وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

ويمر فريق توخل بفترة صعبة، إذ حقق فوزا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكان ضد وصيفه موناكو (3-1) في المرحلة 33 التي حسم خلالها اللقب، فيما مني بأربعة هزائم، بينها في مباراتيه الأخيرتين في نهائي الكأس ضد رين بركلات الترجيح (5-6 بعد تعادلهما 2-2) وفي المرحلة 34 من الدوري ضد مونبلييه (2-3).

وكان مدافع النادي الباريسي البرازيلي ماركينيوس حذر عشية المباراة قائلا "لا يمكننا أن نلعب أربع مباريات (متتالية) بهذا السوء. نحن الأبطال، يجب أن نقدم أداء جيدا، أن نستمتع وأن نجعل جمهورنا سعيدا".

وحرم سان جيرمان من خدمات نجمه كيليان مبابي الذي غاب عن لقاء مونبلييه للإيقاف بسبب طرده في نهائي الكأس، قبل أن يصدر بحقه الجمعة قرار الايقاف لمباراتين أخريين من قبل اتحاد اللعبة.

وبعد شوط أول متكافئ وسلبي النتيجة، افتتح نيس التسجيل بعد مرور ثوان معدودة من زمن الثاني بواسطة الكاميروني إغناطيوس كاناغو الذي تابع في سقف الزاوية اليمنى كرة وصلته من البرازيلي دانتي (46).

ورغم التفوق الميداني لنيس، حصل سان جيرمان على ركلة جزاء أولى اثر خشونة من جانب باتريك بورنر ضد الأرجنتيني أنخل دي ماريا، نفذها نيمار بنجاح على يمين الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيز (60).

وكاد فريق توخل يخرج فائزا ويوقف السلسلة المخيبة عندما حصل نيمار في الوقت بدل الضائع على ركلة جزاء مثيرة للجدل.

واحتسب الحكم فرانك شنايدر الركلة بعد الرجوع الى تقنية المساعدة بالفيديو، ونفذها الأوروغوياني إدينسون كافاني لأن نيمار خرج للعلاج ولا يسمح له القانون بالدخول قبل التنفيذ، فنجح بينيتيز في التصدي لها وأبعدها الدفاع (90+3).

وصار رصيد سان جيرمان 85 نقطة مقابل 52 لنيس السابع الذي يصارع من أجل الحصول على بطاقة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إذ يبلغ الفارق بينه وبين سانت اتيان الرابع سبع نقاط قبل لقاء الأخير مع مضيفه موناكو الأحد.

ويلعب اليوم رينس مع نيم، وبوردو مع أنجيه، وغانغان مع كان، وزغدا نانت مع ديجون، مونبلييه مع أميان، تولوز مع رين وليون الثالث مع ليل الثاني في قمة الصراع على بطاقة التأهل المباشر الثانية الى دوري أبطال أوروبا.