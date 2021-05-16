حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً قوامه أربعة أهداف دون رد على ضيفه رانس الأحد في إطار المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضرب سان جيرمان بقوة منذ الدقائق الأولى في اللقاء محرزاً الهدف الأول عن طريق نجمه البرازيلي نيمار في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ثم أضاف مهاجم المنتخب الفرنسي وهداف البطولة كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 68 سجل المدافع البرازيلي ماركينيوس الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 89 تمكن المهاجم مويس كين من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة أرضية زاحفة.

ورفع الفريق الباريسي رصيده بذلك إلى 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف ليل الذي سقط في فخ التعادل مع ضيفه سانت إيتيان بدون أهداف ضمن المرحلة ذاتها.

وبذلك تأجل الحسم إلى المرحلة الأخيرة من عمر البطولة حيث سيحل سان جيرمان ضيفاً على بريست بينما سيستضيف أنجيه ليل وذلك في الثالث والعشرين من أيار/مايو الحالي.

ونظرًا لأن فارق الأهداف يحدد هوية الفائز في حال تعادل فريقين أو أكثر في النقاط، فإن ليل يدرك جيداً أهمية الفوز في المرحلة الأخيرة ضد مضيفه أنجيه، لأن سان جيرمان الذي يحل على بريست يملك أفضلية هائلة في هذا المجال (+52 لفريق العاصمة مقابل +40 لليل و+33 لموناكو).

وينتظر سان جيرمان وموناكو مواجهة قبل المرحلة الأخيرة من الموسم عندما يلتقيان الأربعاء في نهائي كأس فرنسا في محاولة لإنقاذ موسمها، لا سيما بالنسبة لحامل اللقب.

فوز كاسح لسان جيرمان

وتحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء عندما تجاوز الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش وسدد الكرة نحو المرمى الخالي، أبعدها المغربي يونس عبد الحميد بيده ما أدى إلى طرده (10)، فانبرى البرازيلي نيمار لها وترجمها بنجاح (13).

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلنت الجمعة ايقاف نيمار لمباراة، ما سيمنعه من المشاركة في نهائي الكأس.

وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلاً في دور نصف النهائي ضد مونبلييه الأربعاء، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الأخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ونص القانون على عدم إلغاء وقف التنفيذ إلا بعد خوض اللاعب 10 مباريات رسمية من دون الحصول على إنذار، إلا أن نيمار كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 17 ايار/مايو أي قبل يومين من موعد المباراة النهائية.

وسخر نيمار من هذا القرار عبر حسابه على إنستغرام بالقول: "أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير أمور البطاقات في فرنسا. هذا الشخص يستحق التصفيق. ما هذه الفوضى".

ولا يزال بإمكان باريس سان جيرمان استئناف الإيقاف، وبالتالي السماح للاعبه باللعب في النهائي على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة.

وسجل مبابي الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة خاطئة من البلجيكي توماس فوكيت إلى زميله على باب المرمى، تابعها بطل العالم في الشباك (24).

وأضاف البرازيلي ماركينيوس الثالث برأسية إثر ركنية من مواطنه نيمار (68)، قبل أن يضيف الايطالي مويز كين الاخير بتسديدة من داخل المنطقة (89).

موناكو يتشبث بالأمل

وأبقى موناكو نفسه في دائرة المنافسة رغم صعوبة المهمة بفوزه 2-1 على ضيفه رين.

وافتتح وسام بن يدر التسجيل لفريق العاصمة (16)، قبل أن يضيف الروسي ألكسندر غولوفين الثاني (29)، فيما سجل أكسيل ديسازي هدفًا عكسيًا في مرماه (68).

ولا حل أمام موناكو للفوز باللقب الأول منذ 2017 إلا خسارة كل ليل وسان جيرمان في المرحلة الاخيرة مقابل فوزه بفارق شاسع (أكثر من 6) على مضيفه لنس.

ودخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى المباراة بعد أن أنهى الخميس مغامرة روميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة وبلغ على حسابه نهائي الكأس (5-1)، الطامح للفوز بها للمرة الاولى منذ 1991 والسادسة في تاريخه.

وافتتح فريق الإمارة النتيجة عندما شن لاعبوه هجمة مرتدة مرر على أثرها غولوفين كرة في العمق الى بن يدر التونسي الاصل تابعها رائعة ساقطة "لوب" فوق الحارس السنغالي الفريد غوميس (16).

وسجل غولوفين الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة ارتدت من القائد داميان دا سيلفا وتابعت طريقها الى الشباك (29)، علما أن الأخير طرد في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

وأبقى ليون على حظوظه في تحقيق مركز مؤهل الى دوري الابطال بفوزه 5-2 على نيم الذي لحق بديجون الى الدرجة الثانية. ورفع ليون رصيده الى 76 نقطة في المركز الرابع ويستضيف نيس في المرحلة الختامية آملا تعثر موناكو.



