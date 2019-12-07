وسجل مونبيلييه أولاً عبر لياندرو باريديس 41 لاعب سان جيرمان خطأً في مرمى فريقه، ولكن النجم البرازيلي نيمار قلب الأمور في الشوط الثاني، حين تسبب بطرد البرتغالي بيدرو مينديز 72 ثم سجل التعادل بحرة مباشرة مذهلة 74.

ومرر نيمار كرة حاسمة للنجم مبابي 76، الذي وقع على التقدم 2-1، ثم قدم مبابي نفسه عرضية مرفوعة بمنتهى الدقة للأرجنتيني ماورو إيكاردي ليضيف الأخير هدف الراحة والإطمئنان 81.

وحصن سان جيرمان صدارته برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام موناكو، أما مونبيلييه فبقي رصيده 24 نقطة في المركز السابع.

وفاز رين على ضيفه أنجيه 2-1، بعدما تقدم بهدفين عبر المهاجم السنغالي مباي نيانغ (24 و80)، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم في الدوري.

ومن أول تسديدة بين الخشبات الثلاث، قلص أنجيه الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة من المهاجم الدولي المغربي رشيد عليوي (90+3).

ولم يخسر رين الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع المؤقت في عقر داره أمام أنجيه في مبارياته الست الاخيرة في الـ "ليغ 1" (خمسة انتصارات مقابل تعادل)، علما أن خسارته الاخيرة أمامه تعود إلى 22 أيلول/ سبتمبر 1973 بنتيجة 1-2.

وحقق موناكو فوزاً مستحقاً على ضيفه أميان 3-صفر، جاءت جميعها في الشوط الثاني في غضون 7 دقائق، بداية مع متصدر ترتيب الهدافين المهاجم الدولي وسام بن يدر الذي رفع رصيده إلى 11 هدفاً إثر تسديدة "على الطاير" بيمناه (62)، والمدافع التشيلي غييرمو ماريبان (66) والمهاجم السنغالي كييتا بالدي (69).

وحقق نادي الإمارة الذي يملك مباراة مؤجلة أمام سان جيرمان فوزه الثاني توالياً.

وعلى ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس، فاز صاحب الأرض على ضيفه متز 4-1.

وتناوب على تسجيل اهداف الفريق الفائز ويلان سيبريان (10 و41 من ركلة جزاء) والمهاجم البديل الشاب الكاميروني إيغناتيوس غاناغو (59)، مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم، وبيار لي - ميلو (75).

وسجل متز هدفه الوحيد عبر المهاجم الشاب البالغ 20 عاما السنغالي إبراهيم نياني (74).

ورفع رجال المدرب باتريك فييرا رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما فشل متز في تحقيق الفوز في مباراته السابعة توالياً في الدوري (ثلاث هزائم مقابل أربعة تعادلات) ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز 18.

وأكرم ستراسبورغ وفادة ضيفه تولوز بفوزه عليه 4-2.

تقدم الفريق الضيف بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية عبر مدافعه نيكوا ايسيمات - ميرين، قبل أن يرد المضيف عبر رأسية من المدافع لامين كوني (7) وأدريان توماسون بتسديدة يسارية من داخل المنطقة (26)، مسجلا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وأضاف لودوفيك أجورك الهدف الثالث برأسية (48)، قبل أن يقلص تولوز النتيجة بعد دقيقتين بفضل تسديدة يسارية من المهاجم ويسلي سعيد (50).

واختتم المهاجم الجنوب إفريقي ليبو موتيبا مهرجان التهديف لستراسبورغ باحرازه الهدف الرابع بعدما تابع تسديدة من أجورك صدها الحارس باتيست رينيه وعادت إليه (75).

وتقدم ستراسبورغ للمركز الخامس عشر مع 21 نقطة، فيما يقبع تولوز في المركز الـ 19 قبل الاخير برصيد 12 نقطة.