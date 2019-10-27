وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثنائية 10، 26، والدولي كيليان مبابي ثنائية أخرى 32، 44.

وصار رصيد سان جيرمان 27 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.



نهاية المباراة بفوز باريسي عريض.

- د 71 مبابي يفوت على نفسه الهاتريك، ويخرج في الدقيقة نفسها فاسحاً المجال لكافاني من مقاعد الاحتياط.

- ربع ساعة على بداية الشوط الثاني وسان جيرمان يهدئ من عاصفته أمام استكانة كاملة من مرسيليا.

- هدف رابع د 44 تمريرة بالعمق من فيراتي إلى دي ماريا الذي وضع مبابي في مكان سمح له بالتوقيع على الرابع رغم محاولة مانداندا لإيقاف الكرة.

- هدفٌ ثالث د 32 مبابي بسهولة يزرع القبلة الثالثة بعد تمريرة حاسمة من دي ماريا.

- د 30 مبابي يسدد كرة قوية يتصدى لها مانداندا.

- هدف ثانٍ لسان جيرمان د 26 إيكاردي يضيف الثاني برأسه مستغلاً كرة فيراتي المرفوعة بدقة.

- د 23 مانداندا ينقذ مرسيليا من هدف ثان محقق عندما أنفرد به إيكاردي.

- هدف لسان جيرمان، د 10 دي ماريا يرفع كرة لماورو إيكاردي الذي تابعها بقوة فردها مانداندا في المرة الأولى لكنها تعود للاعب الأرجنتيني الذي يزرعها هذه المرة في الشباك.

- بعد مرور 7 دقائق المباراة تبدو مفتوحة على الرغم من هجوم سان جيرمان الأوضح.

- الثانية 23 دي ماريا يسدد كرة تجاور القائم، سان جيرمان يدخل بقوة محاطاً بحماس جماهيره.